Врач Иванов назвал очевидные симптомы метапневмовируса

Большой всплеск заболеваемости метапневмовирусом обычно фиксируют в ноябре — марте и в мае, тем не менее подхватить его можно в любое время года. Врач Роман Иванов рассказал, что это за заболевание, какие у него симптомы и каким образом можно отличить от ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, этот вирус является возбудителем острых инфекционных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей и передается от человека к человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.

Медик отметил, что у взрослых и подростков метапневмовирусная инфекция чаще всего протекает сравнительно легко и по симптомам не отличается от обычной простуды, к которой в отдельных случаях добавляется расстройство пищеварения с жидким стулом и рвотой. А вот у детей, особенно в возрасте до года, и пожилых людей метапневмовирусная инфекция может протекать достаточно тяжело, так как их иммунитет не так активно противостоит заболеванию.

По его мнению, для предотвращения заражения необходимо соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ и гриппа, а также важно при первых признаках простуды обратиться к врачу.

Ранее стало известно о новых случаях заболевания в РФ метапневмовирусом из Китая.