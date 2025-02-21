Стало известно о новых случаях заболевания в РФ метапневмовирусом из Китая

Метапневмовирус, который был обнаружен в Китае, успел добраться и до России. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Метапневмовирус после того, как его выявили в Китае, вместе с туристами сумел добраться до России. Болезнь проявляется в температуре до 38 градусов, ознобе, сильном кашле и одышке. Все эти симптомы ярко выражены на протяжении недели и более. У детей течение заболевание может быть еще более серьезным.

«Наличие метапневмовируса медики уже подтвердили в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. По статистике, больше половины заболевших — дети», — указал микроблог.

Родители из регионов, затронутых метапневмовирусом, жалуются на огромные очереди к врачам в больницах, а также на закрывающиеся на карантин детсады.

Ранее уже сообщалось, что единичные случаи метапневмовируса были выявлены еще в некоторых регионах РФ. Он был зафиксирован в Томской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Врач Осипов перечислил основные симптомы на ранней стадии заболевания: заложенность носа, боль в горле, кашель и изменение голоса.