Врач Иванов объяснил, почему осенняя аллергия может быть опаснее весенней

Аллергия на пыльцу трав и деревьев является распространенным заболеванием, влияющим на качество жизни. По словам врача-эксперта Романа Иванова, запускать аллергию нельзя, в противном случае проблема может усугубиться, в связи с чем при появлении симптомов нужно обращаться к специалисту. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что аллергия на пыльцу может продолжаться до первого снега. Причем осенью аллергия может быть более выраженной на фоне включения отопления, поскольку сухой теплый воздух пересушивает и истончает слизистую оболочку носа и рта.

По мнению врача, если не обращаться с заболеванием к специалисту, то аллергия может перейти в бронхиальную астму.