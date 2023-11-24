Врач Иванов перечислил пять причин полюбить холод

Многие не любят холод, а предпочитают жару. Однако человеческий организм переносит низкие температуры лучше, чем высокие. Врач Роман Иванов определил ряд причин полюбить морозы. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, прежде всего холодный свежий воздух укрепляет иммунитет, также холод снижает болезненность и снимает отеки и при нем человек крепче спит.

Врач добавил, что холод способствует лучшей концентрации. Кроме того, на нем ускоряется обмен веществ.