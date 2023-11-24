Врач Иванов перечислил пять причин полюбить холод
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Многие не любят холод, а предпочитают жару. Однако человеческий организм переносит низкие температуры лучше, чем высокие. Врач Роман Иванов определил ряд причин полюбить морозы. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, прежде всего холодный свежий воздух укрепляет иммунитет, также холод снижает болезненность и снимает отеки и при нем человек крепче спит.
Врач добавил, что холод способствует лучшей концентрации. Кроме того, на нем ускоряется обмен веществ.