Врач Иванов перечислил правила, которые необходимо соблюдать во время субботника

По словам врача Романа Иванова, в первую очередь важно при подготовке к субботнику одеваться удобно и по погоде. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что стоит помнить о том, что, несмотря на солнце, тепло еще довольно обманчиво.

По мнению медика, совершать уборку на улице следует в плотных текстильных или резиновых перчатках, которые защищают кожу от заноз и порезов. Из обуви стоит выбирать резиновые сапоги или кроссовки на толстой подошве, поскольку на почве и мусоре могут быть споры бактерий, которые вызывают впоследствии разные инфекционные заболевания.

Он отметил, что для избежания болей в спине впоследствии важно выбрать удобный инструмент и трудиться в правильной позе, а также полезно периодически менять рабочую руку, чтобы перераспределять нагрузку. Кроме того, нужно помнить, что в это время уже начинают просыпаться клещи.