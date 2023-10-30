Врач Иванов перечислил способы не перепутать коклюш с другими заболеваниями

Коклюш является опасным инфекционным заболеванием, которое иногда можно перепутать с ОРВИ. По словам врача-эксперта Романа Иванова, риск заражения при контакте с зараженным составляет свыше 80%. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что чаще и тяжелее всего болеют дети дошкольного возраста.

По мнению медика, по мере развития заболевания симптомы усиливаются. Так, через неделю кашель будет лающим, частым, напоминающим вздох тонущего человека и сопровождающимся выделением вязкой мокроты.

Он уточнил, что в целом коклюш длится примерно семь недель, при этом судорожный кашель может сохраняться в течение ряда месяцев.