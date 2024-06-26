Врач Иванов считает, что дачный бассейн при дефиците ухода может быть рассадником инфекций

Отдельные люди считают, что вода в дачном бассейне более безопасная, чем в открытом водоеме, поскольку она фильтруется и дезинфицируется. Тем не менее даже в таких бассейнах можно подхватить инфекции. Врач-эксперт Роман Иванов рассказал о них. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, теплая вода является благоприятной средой для размножения бактерий и грибков. Подобные микроорганизмы могут привести к наружному отиту, заболеваниям органов ЖКТ, инфекционным поражениям кожи. Нередко после купания в бассейне люди заражаются желудочно-кишечными инфекциями.

Медик добавил, что типичными симптомами кишечных инфекций являются боль в животе, диарея (вплоть до появления примеси крови), тошнота, рвота, высокая температура тела. По большей части случаев эти инфекции проходят в течение недели.

По его мнению, также в дачном бассейне можно заработать наружный отит, фолликулит.

Врач отметил, что для снижения риска развития инфекций за дачным бассейном следует систематически ухаживать: фильтровать воду, следить за показателем pH, добавлять необходимые реагенты, позволяющие сохранить чистоту воды, периодически спускать застойную воду и чистить стенки бассейна.