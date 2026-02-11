Врач из Подмосковья назвала цинк уникальным микроэлементом для мужского здоровья

Назван уникальный микроэлемент, играющий ключевую роль в сохранении мужского здоровья. Речь идет о цинке — веществе, необходимом для нормальной работы предстательной железы и синтеза главного мужского гормона тестостерона, заявила в интервью NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Цинк напрямую влияет на гормональный фон и репродуктивную способность. Он регулирует выработку лютеинизирующего гормона гипофизом, который, в свою очередь, управляет производством тестостерона в яичках.

По словам Тен, при дефиците этого минерала естественные процессы выработки гормонов нарушаются. Восполнение запасов цинка, особенно на фоне несбалансированного питания, помогает вернуть показатели тестостерона в норму.

«Цинк концентрируется в сперме и играет жизненно важную роль в стабильности ДНК сперматозоидов, их подвижности и процессе оплодотворения. Его адекватный уровень ассоциирован с лучшими показателями фертильности», — сказала врач.

Она добавила, что медицинские исследования подтверждают прямую связь между адекватным содержанием цинка в организме и высокими показателями фертильности.

Тен также добавила, что предстательная железа содержит наибольшую концентрацию цинка среди всех органов мужского тела. Минерал участвует в поддержании ее нормальной структуры и функции, предотвращая развитие воспалительных и гиперпластических процессов.

Помимо влияния на репродуктивную систему, цинк является важным компонентом иммунной защиты. Он участвует в процессах заживления тканей и восстановления организма после нагрузок. Дефицит этого элемента делает мужчину более уязвимым перед вирусными и бактериальными инфекциями, замедляет регенерацию и ухудшает общее самочувствие.

