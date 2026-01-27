Мужчинам дали приятный совет, как избежать рака прстаты

Существует приятный и естественный способ, который может помочь в профилактике серьезного заболевания, рассказал Infosalus уролог Франсуа Пейнадо. Специалист заявил, что эякуляция примерно 21 раз в месяц способствует снижению риска развития рака предстательной железы у мужчин.

Механизм этого профилактического эффекта заключается в том, что частые семяизвержения препятствуют накоплению потенциально канцерогенных веществ в тканях простаты, попросту «вымывая» их.

Помимо этого, регулярная эякуляция оказывает положительное влияние на психическое здоровье и способствует укреплению общего иммунитета.

Важное уточнение: данный метод актуален в первую очередь для мужчин, уже находящихся в группе низкого риска по развитию этого онкологического заболевания, и не отменяет необходимости регулярных медицинских осмотров у профильного специалиста.

