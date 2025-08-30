Врач Каневская развеяла миф о безопасности «натуральных» БАДов

С 1 сентября в России вводится новый регламент назначения биологически активных добавок. Теперь их будут рекомендовать пациентам только при соответствии строгим критериям эффективности и безопасности.

По словам профессора, доктора медицинских наук Светланы Каневской, текущая ситуация с потреблением БАДов является хаотичной и потенциально опасной.

Руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (EMC) акцентирует, что распространенное мнение о полной безопасности «натуральных» добавок — это заблуждение. Многие потребители ошибочно полагают, что природное происхождение продукта гарантирует отсутствие вреда.

Некоторые добавки, например, на основе зверобоя или кавы, способны провоцировать тяжелые побочные реакции и оказывать влияние на метаболизм медицинских препаратов, что представляет прямую угрозу для пациента, отметила Каневская.

Ключевой проблемой специалист называет практику приема БАД без предварительной диагностики и доказанного дефицита конкретных веществ. Это не только делает прием бесполезным, но и ведет к риску гипервитаминоза, особенно это касается жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Кроме того, существенную опасность представляют неучтенные компоненты в составе добавок, которые могут вызывать аритмию, тахикардию, а также аллергические реакции из-за загрязнения микроорганизмами, сообщает Газета.ру.

Профессор Каневская настоятельно рекомендует перед началом приема любых БАД пройти полноценное медицинское обследование, выбирать только сертифицированную продукцию, учитывать их взаимодействие с лекарствами и обязательно консультироваться с лечащим врачом.

Ранее главврач Осипов сообщил, что в больницу Домодедово не привозили туристов с лихорадкой денге.