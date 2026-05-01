Туристы со всего мира массово отменяют туры в Европу: причина — система EES

Запуск новой биометрической системы контроля на границах Европейского союза (ЕС) под названием EES привел к коллапсу в крупных аэропортах Франции, Испании и Италии, пишет интернет-портал «Турпром». Путешественники вынуждены стоять в очередях по пять-шесть часов. Из-за этого люди массово отказываются от уже забронированных туров, теряют деньги и пишут полные отчаяния посты в соцсетях.

Как работает система? Каждый человек, въезжающий в Шенгенскую зону, обязан пройти сканирование лица и сдать отпечатки пальцев. Данные хранятся в единой базе Евросоюза целых три года. На практике это означает огромные очереди.

Отмечается, что в аэропорту Малаги на юге Испании очереди растянулись прямо до зон беспошлинной торговли. Люди пропускали свои рейсы, потому что просто не успевали пройти контроль.

Британские газеты и российские туристические форумы переполнены жалобами: отдыхающие рассказывают, что сканеры часто зависают, пограничники работают медленно, а отношение к туристам оставляет желать лучшего.

В ответ на эти мучения страны Азии — Таиланд, Вьетнам, Китай и Объединённые Арабские Эмираты — наоборот, упростили визовые режимы и создали удобные, быстрые системы прохода. Люди вслух говорят, что не хотят проходить через «цифровое стойло» и все чаще выбирают восточные направления.

Прогнозы на будущее неутешительны. Эксперты предупреждают: к лету 2026 года очереди на границах Европы могут достичь 15 часов. Групповой туризм в Европу становится бессмысленным — никто не хочет терять целый день в очереди вместо того, чтобы лежать на пляже. Теперь уже Старый Свет перестал ассоциироваться с беззаботным отдыхом, а поток переориентировался на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию.

Есть и практический совет для тех, кто все же хочет в Европу: Греция временно приостановила внедрение системы EES из-за технических сбоев. Поэтому для поездок по Шенгену в этом сезоне рекомендуется выбирать греческие острова. А добираться туда можно паромным обходом с территории Турции — там паспортный контроль проходит быстро и без лишней биометрии. Но в целом, как отмечают эксперты, Европа теряет туристов, и вернуть их будет очень непросто.

