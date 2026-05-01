Рейтинг самых доступных новинок в России: LADA Granta — лидирует, а иномарки стартуют с 1,5 млн рублей

Аналитики составили рейтинг самых доступных новых автомобилей на российском рынке по состоянию на 2026 год. Безусловным лидером по минимальной цене остается LADA Granta, пишет интернет-портал «Автоновости дня». Самую бюджетную комплектацию «Стандарт Плюс» можно приобрести за 850 тыс. рублей. Под капотом у нее восьмиклапанный двигатель мощностью девяносто лошадиных сил в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Второе место занимает LADA Niva Legend. Этот классический внедорожник теперь самый дешевый в своем классе среди новинок — его стоимость стартует с отметки 1 099 000 рублей. Автомобиль оснащается полуторалитровым мотором на 83 силы и все той же пятиступенчатой механикой.

Замкнул тройку лидеров седан LADA Iskra. Цена на него начинается от 1 277 000 рублей. Если покупателю нужен универсал, то придется заплатить от 1 527 000 рублей, а за версию SW Cross – от 1 657 000 рублей. Базовый двигатель — девяностосилный, коробка — механическая на пять ступеней.

Далее в списке идёт LADA Niva Travel. Дореформенная модель оценивается от 1 343 000 рублей, рестайлинговую версию можно найти от 1 419 000 рублей. Моторы на выбор — 1,7 литра (83 силы) либо 1,8 литра (90 сил) в сочетании с пятиступенчатой механикой.

Пятое место делят сразу несколько моделей. LADA Vesta 2025 года стоит от 1 558 000 рублей, а версия 2026 года — от 1 581 000 рублей. Под капотом здесь уже более мощный полуторалитровый двигатель на 106 лошадиных сил и пятиступенчатая механика.

JAC JS3 признан самой доступной иномаркой на рынке — цены стартуют с 1 584 000 рублей. Китайский кроссовер оснащается 109‑сильным мотором и шестиступенчатой механической коробкой. LADA Largus, в свою очередь, оказался самым дешевым новым универсалом: минимальная цена — 1 587 000 рублей, двигатель — 1,6 литра (90 сил) и пятиступенчатая механика.

Замыкают десятку УАЗ «Хантер» за 1 672 000 рублей (2,7‑литровый мотор на 150 сил, пятиступенчатая механика), Livan X3 Pro с минимальной ценой 1 869 900 рублей (1,5‑литровый двигатель на 103 силы, вариатор) и Changan Alsvin от 1 889 900 рублей (1,5‑литровый мотор на 98 сил, пятиступенчатый робот). Эксперты отмечают, что за последний год граница входа в сегмент новых автомобилей заметно поднялась, но даже при ограниченном бюджете у покупателя остается выбор — от утилитарной Гранты до современных китайских моделей с автоматом.

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили, что компания переходит на российские и китайские компоненты.