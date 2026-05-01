Сколько воды в сутки можно добывать из скважины без лицензии — ответ депутата Чаплина

В 2026 году контроль за исполнением лицензионных требований к общим водозаборным скважинам в садоводческих товариществах (СНТ) стал строже. Разобраться, кому и когда нужна лицензия на воду, помог депутат Государственной думы РФ от Московской области, член комитета по бюджету и налогам, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В интервью интернет-изданию REGIONS парламентарий отметил, что, если в товариществе есть общая водозаборная скважина, особенно артезианская, и она используется для централизованного водоснабжения участков, то лицензия на право пользования недрами обязательна. Это требование действует уже несколько лет, но в 2026 году его исполнение контролируется строже. Ответственность за оформление лежит на самом товариществе, а не на отдельных садоводах.

Хорошая новость заключается в том, что с 2026 года процедура получения лицензии для СНТ стала проще. Теперь лицензию можно оформить без аукциона, с упрощенным пакетом документов. Заявка подается в региональное Министерство природных ресурсов. Государственная пошлина составляет 7,5 тыс. рублей. Саму лицензию выдают на 25 лет.

Главное, что нужно понять простым дачникам: физическим лицам лицензия на воду для собственных нужд не требуется. Можно свободно пользоваться колодцем или неглубокой скважиной на своем участке, но при двух условиях. Первое — вода добывается исключительно для собственных бытовых нужд, не на продажу и не для коммерции. Второе — объем добычи не превышает ста кубических метров в сутки. Для обычного дачного участка это очень много, так что беспокоиться не о чем. При этом скважина должна эксплуатировать первый от поверхности водоносный горизонт, то есть не артезианские воды. Артезианские скважины физическим лицам бурить запрещено — это удел товариществ и юридических лиц.

Депутат также опроверг слухи о тотальных рейдах и штрафах за каждый колодец. По его словам, это преувеличение. Контроль направлен прежде всего на юридических лиц и СНТ, которые эксплуатируют общие скважины без лицензии. Физические лица, использующие свою «песчанку» для полива и бытовых нужд, находятся вне зоны риска. Единственное исключение — если личный колодец или скважина причиняют вред соседям или используются для предпринимательской деятельности, например для продажи воды. В таких случаях претензии возможны.

Особое внимание Чаплин уделил предупреждению о мошенниках. Он заявил: если звонят и пугают проверкой — скорее всего, это обманщики. Участились случаи, когда неизвестные звонят дачникам, представляются сотрудниками различных ведомств и требуют срочно оформить лицензию на колодец, угрожая штрафами. Все это — классическая схема обмана. Никакие государственные органы не обзванивают граждан с такими требованиями. Получили такой звонок — кладите трубку.

А если все еще переживаете, просто сходите в местную администрацию или многофункциональный центр (МФЦ) и получите справку — вам скажут то же самое: лицензия физическому лицу не нужна, пока вы не откроете бизнес на воде.

