Почему глухой забор на даче может стать законным поводом для сноса — объясняет эксперт

Многие владельцы участков в садоводческих товариществах уверены, что на своей земле можно ставить любое ограждение, однако правила дают иную картину. О том, как правильно установить забор в СНТ, в интервью интернет-изданию REGIONS рассказал общественный деятель и эксперт по жилищно‑коммунальному хозяйству (ЖКХ) Дмитрий Бондарь.

Основной документ, которым следует руководствоваться, — это свод правил СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства». Согласно ему, ограждение между соседними участками должно быть сетчатым или решетчатым, то есть пропускающим свет. Высота такого забора допускается от 1,2 до 1,8 метра.

Как объяснил Бондарь, смысл этих ограничений прост: не создавать тень на соседских грядках и не мешать естественной циркуляции воздуха. Кроме того, важно соблюдать расстояния от забора до построек: до сараев — не менее метра, до жилого дома — не менее трех метров. В совокупности с характеристиками самого забора это влияет на общую пожарную безопасность.

Если между соседями возникает спор, суд может встать на сторону того, чей участок страдает от затенения. Когда проверка покажет, что массивная глухая стена затеняет посадки на большую часть дня и вредит урожаю, владельца ограждения обяжут его снести или переделать.

Что же делать, чтобы избежать проблем? Эксперт советует начать с изучения устава своего садоводческого товарищества. Там могут быть дополнительные условия — например, допустимые цвета, материалы или конкретная высота. Затем полезно сверить кадастровые документы, чтобы будущий забор стоял точно по границе участка. Иначе постройка рискует оказаться самовольной.

После этого наступает момент переговоров с соседом. Бондарь рекомендует оформить соглашение на бумаге. В нем прописывают паспортные данные обеих сторон, номера участков и точные параметры будущей конструкции: высоту (не более 1,8 метра), цвет, материал и расположение. Отдельной строкой можно добавить запись об отсутствии взаимных претензий.

Следующим шагом следует обратиться в правление СНТ. К заявлению прикладывают копию договоренности с соседом. Правление рассматривает вопрос и выносит решение, которое желательно зафиксировать выпиской из протокола. Только после получения согласия смежного владельца и одобрения товарищества можно приступать к стройке. Если в процессе работ захочется что-то изменить, процедуру согласования придется повторить заново.

Пренебрежение этими этапами грозит судом. По иску соседа или самого правления суд вправе обязать снести или переделать ограждение за счет нарушителя. Кроме того, глухая стена иногда нарушает противопожарные нормы, например когда расстояние до жилой постройки оказывается меньше трёх метров. Поэтому лучше заранее подойти к установке забора ответственно и не доводить дело до разбирательств, заключает эксперт.

Ранее заместитель главы краевого Управления Росреестра Елена Семченко предостерегла садоводов от покупки участков за наличные без регистрации.