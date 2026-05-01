Ученые нашли доказательства раскола Африки на две части

Ученые из международной команды представили геохимические доказательства гипотезы о расколе Африканского континента под действием суперплюма, пишет интернет-портал progorodsamara.ru. Результаты этого исследования недавно опубликовали в авторитетном журнале Geophysical Research Letters (GRP). Работа проливает свет на процессы, которые медленно, но неуклонно меняют карту мира.

Восточная Африка переживает крупный геологический процесс: в регионе уже сформировалась рифтовая система с интенсивной тектонической и вулканической активностью. Сомалийская и Нубийская тектонические плиты постепенно расходятся, и скорость этого движения составляет около 5 мм в год. Для геологии это достаточно быстро.

До сих пор среди специалистов шли споры: что именно заставляет плиты раздвигаться? Одни считали, что процесс обусловлен поверхностными тектоническими силами, связанными с движением литосферных плит. Другие утверждали, что причина глубже — влияние огромного мантийного потока, так называемого суперплюма, который поднимается из недр Земли, возможно, с самой границы ядра и мантии.

Чтобы поставить точку в этом споре, международная команда ученых провела анализ газов, выходящих из кратера Менегай в Кении. Особое внимание уделили изотопам неона. Эти газы поступают из глубинных слоев мантии и несут химический отпечаток тех зон, где они образовались.

Ученые обнаружили, что по всей длине рифтовой системы химический состав газов одинаков. Это прямое подтверждение того, что под Африкой работает мощный суперплюм. Он вызывает вулканическую активность и постепенно разрывает земную кору.

В долгосрочной перспективе процесс может привести к образованию нового океанического бассейна. Часть континента, которую называют Сомалийской плитой, со временем отделится от основной Африки. Там, где сегодня суша, через миллионы лет плеснется океан.

Пока ученые продолжают наблюдения. Каждый новый анализ газов и изотопов приближает понимание того, как устроена наша планета изнутри. А раскол Африки — наглядный пример того, что Земля живая, меняющаяся, и даже континенты не вечны. Новый океан — это далекое будущее. Но уже сейчас ясно: процессы, ведущие к нему, не остановить.

