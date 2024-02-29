Врач Кашух пояснила влияние употребления энергетиков на организм школьников

Энергетические напитки являются популярным, однако не самым здоровым способом взбодриться и повысить собственную продуктивность. Врач Екатерина Кашух рассказала о влиянии этих напитков на организм. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, содержащийся в них в большом объеме кофеин стимулирует центральную нервную систему, что может стать причиной учащения сердцебиения, повышения артериального давления, бессонницы, тревожности и головных болей.

Медик добавила, что также он может формировать психологическую зависимость, последствием которой у подростков может быть нарушение сна, ухудшение успеваемости.

По ее мнению, значительный объем сахара может привести к инсулинорезистентности, ухудшению состояния сосудов и повышению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.