Врач Кондрахин перечислил категории людей, находящихся в зоне риска заболеть в отопительный сезон

В столичных жилых домах со вторника начали включать отопление. В квартирах станет не только тепло, но и сухо. По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, в таких условиях легко можно заболеть, прежде всего детям. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».