Врач Кондрахин перечислил категории людей, находящихся в зоне риска заболеть в отопительный сезон
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В столичных жилых домах со вторника начали включать отопление. В квартирах станет не только тепло, но и сухо. По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, в таких условиях легко можно заболеть, прежде всего детям. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что риск заболеваемости у детей связан с небольшими носовыми ходами, которым свойственно высыхать быстрее.
По мнению медика, также в группе риска находятся люди, имеющие хронические заболевания.