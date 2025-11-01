Врач предупредил, чем может обернуться для мужского здоровья подогрев сиденья в машине

Кандидат медицинских наук и старший преподаватель химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин в интервью для РИА Новости поведал , что мужчинам не рекомендуется использовать подогрев сиденья в автомобиле. По его словам, это может негативно сказаться на качестве спермы и спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Он отметил, что подогрев в автомобиле является удобной функцией, однако у нее есть свои недостатки.

Кондрахин подчеркнул, что эта функция предназначена для согревания органов малого таза и поясницы, что способствует улучшению состояния здоровья людей.

«Если мы говорим про мужчин, вот эта история для них противопоказана. Дело в том, что яички находятся вне организма, и если злоупотреблять всевозможными согревающими матами либо подогревающими элементами, то мы попадаем в ситуацию, когда, к сожалению, это может сказаться на качестве спермы и на сперматогенезе. То есть ухудшается состояние, потому что мы перегреваем», — сказал Кондрахин.

Геморрой может обостриться при нагревании и увеличении кровообращения. Это также может повысить кровоток в геморроидальных узлах. Специалист отметил, что хронические заболевания почек, такие как пиелонефрит, могут усугубиться из-за тепла, так как инфекции предпочитают теплую среду.

«А также надо сказать, что она может очень сильно активироваться. То же самое, если мы говорим про простатиты и мочевой пузырь», — добавил врач.

Он посоветовал избегать чрезмерного использования этой функции. Рекомендуется применять её короткими периодами: включить подогрев, чтобы согреться, затем выключить его и продолжить путь без обогрева.

Ранее сообщалось, что доктор Мясников назвал вирус опаснее гриппа и COVID-19.