Врач Кондрахин пояснил опасность длительной икоты

Неожиданная икота доставляет дискомфорт и мешает многим человеку выполнять повседневные дела. Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил опасность длительной икоты и назвал способы избавления от нее. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, длительная икота может являться признаком серьезных проблем со здоровьем. Так, это может свидетельствовать об инсульте, язве желудка или воспалении желчного пузыря.

Медик отметил, что также она может стать свидетельством переедания.

По его мнению, наиболее опасна она у детей, поскольку может являться причиной проглатывания какой-либо игрушки или детали.

Кондрахин рекомендует для избавления от икоты делать дыхательную гимнастику, выпить большой объем воды или сделать массаж сонной артерии на шее.