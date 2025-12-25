Врач Кондрахин рассказал, как предотвратить развитие варикоза ног
Врач Кондрахин: охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног
Фото: [istockphoto.com/zhudifeng]
Охлаждающие ванны могут служить средством профилактики варикозного расширения вен на ногах, улучшая микроциркуляцию крови. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель по фармакологии в Пироговском Университете Андрей Кондрахин.
Специалист объяснил, что этот вид физиотерапии благотворно влияет на состояние кожи, сосудистый тонус и общее самочувствие. Процедура особенно эффективна на ранних стадиях варикоза.
«Такие ванны могут бороться с первыми признаками болезни, — отметил Кондрахин. — Однако вода должна быть именно прохладной, а не ледяной. Длительность сеанса не должна превышать пяти минут, чтобы избежать переохлаждения».
Также врач рассматривает эту практику как мягкий способ закаливания, тренирующий механизмы терморегуляции организма. Но он предупредил и о рисках: чрезмерно частое или длительное применение холодной воды может привести к заболеваниям.
«Необходим взвешенный подход. Лучше предварительно обсудить эту практику с врачом», — заключил эксперт.
Ранее врач Чернышова назвала главные риски приема корвалола без назначения.