Врач-косметолог Ивкин перечислил способы подбора косметики после 35 лет
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По достижении возраста 35 лет следует пересмотреть содержимое своей косметички. Врач-косметолог Владимир Ивкин рассказал, какой уход предпочтителен в данном возрасте и какая косметика поможет скорректировать возрастные изменения кожи. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, утром лучше всего применять для ухода за кожей антиоксидантную сыворотку, а вечером - средства, в составе которых имеются кислоты, ретинол, пептиды.
Медик добавил, что в плане процедур в этом возрасте следует отдать предпочтение коллагенстимулирующим процедурам, ультразвуковому SMAS-лифтингу, инновационному игольчатому RF-лифтингу, фототерапии.