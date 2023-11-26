Врач-косметолог Ивкин перечислил способы подбора косметики после 35 лет

По достижении возраста 35 лет следует пересмотреть содержимое своей косметички. Врач-косметолог Владимир Ивкин рассказал, какой уход предпочтителен в данном возрасте и какая косметика поможет скорректировать возрастные изменения кожи. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, утром лучше всего применять для ухода за кожей антиоксидантную сыворотку, а вечером - средства, в составе которых имеются кислоты, ретинол, пептиды.

Медик добавил, что в плане процедур в этом возрасте следует отдать предпочтение коллагенстимулирующим процедурам, ультразвуковому SMAS-лифтингу, инновационному игольчатому RF-лифтингу, фототерапии.