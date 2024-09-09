Врач Кутушов включил кефир в топ-7 лучших продуктов для восстановления печени

Профессор-токсиколог Михаил Кутушов рассказал изданию «Доктор Питер», какие продукты помогут поддержать здоровье печени и восстановить ее нормальную работу.

По словам врача, для здоровья печени важно отказаться от пагубных привычек, употреблять чистую воду и включить в рацион ряд продуктов. Лучшими для органа Кутушов считает капусту, кефир, сельдерей, оливковое масло, куркуму, ягоды и цикорий.

Капуста дополнительно поможет снизить вес, улучшить состояние волос, кожи и ногтей. Сельдерей также пригодится для поддержания фигуры, плюс ко всему, там есть эфирное масло, помогающее здоровью сердца.

Оливковое масло станет находкой для печени и сердечно-сосудистой системы. Оно активно защищает организм от окислительного процесса. Вместе с этим канцерогенные процессы помогает убрать куркума: можно смешивать масло и специю, получая двойной эффект.

Среди топов ягод для печени врач выделяет чернику, малину и клюкву. Они помогают за счет антиоксидантов, однако увлекаться ими не стоит, так как печени трудно справляться с обилием фруктозы.

Кефир работает как защитник печени за счет ускорения метаболизма. Напиток обладает желчегонным и мочегонным действием.

«Напиток (цикорий — Ред.) помогает снизить уровень холестерина и триглициридов в тканях печени, улучшая показатели липидограммы. Благодаря этому орган работает как часы», — отметил Кутушов.

Отметим, что включение продуктов в рацион — не панацея от болезней. При любых обострениях важно обратиться к специалисту.

Ранее сообщалось, что диетолог Соломатина перечислила случаи, когда фрукты и овощи приносят вред организму.