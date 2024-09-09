Диетолог Соломатина перечислила случаи, когда фрукты и овощи приносят вред организму

По словам диетолога Елены Соломатиной, традиционно считаемые полезными фрукты и овощи в некоторых случаях могут быть опасны для здоровья, прежде всего при ряде заболеваний. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Она добавила, что для здорового человека, не имеющего каких-то заболеваний, норма употребления овощей и фруктов в день составляет 500 г. Однако во фруктах содержится много органических кислот, поэтому они противопоказаны при заболеваниях ЖКТ, в первую очередь при употреблении их в пищу натощак. Так, кислые фрукты с большей вероятностью могут вызывать обострение.

По мнению эксперта, виноград, бананы и хурму врачи даже исключают из диет и не рекомендуют для употребления при наличии сахарного диабета. Содержащаяся в фруктах фруктоза, в отличие от сахара, не требует выброса инсулина, однако она провоцирует аппетит, поэтому у человека возможны проблемы с печенью.

Она отметила, что крахмалосодержащие овощи могут повышать уровень глюкозы в крови. Клетчатка в овощах людям с проблемами ЖКТ тоже может навредить.

Ранее она перечислила вызывающие старение продукты.