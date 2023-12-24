Врач Логачева сообщила о риске быстрого летального исхода при гриппе

Грипп, несмотря на то, что это вирусное заболевание давно и эффективно лечится, приводит к гибели порядка 600 тыс человек в год. На это указала врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.

В беседе с «Лентой.ру» специалист напомнила, что у 10—12% пациентов врачи фиксируют осложнения из-за гриппа. Среди негативных побочных эффектов появление одышки и цианоза. Также может развиться гриппозная пневмония. Последняя грозит протекать с сильной интоксикацией и даже сопровождаться галлюцинациями.

«Согласно данным ВОЗ, большая часть пациентов, у которых установлен диагноз грипп, имеет легкое или среднее течение болезни. Но каждый год в мире от гриппа умирают около 600 тысяч человек», — отметила специалист.

Еще одной гриппозной угрозой может стать инфекционно-токсический шок, отметила Логачева. В этом случае с госпитализацией тянуть нельзя ни в коем случае, так как больной как можно скорее должен быть переведен на искусственную вентиляцию легких. А это возможно в стационаре.