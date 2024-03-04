Врач Лысенко считает, что дешевая косметология может стать причиной фатальных последствий

По словам врача Марьяны Лысенко, все косметологические услуги являются медпомощью. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Она добавила, что у любого учреждения должен иметься набор конкретных лицензий, позволяющий им оказывать подобного рода услуги. Поэтому полуподпольная дешевая косметология нередко приводит к фатальным последствиям.

По мнению медика, кроме того, и лекарственные препараты в косметологических учреждениях должны храниться правильно. Поэтому не нужно бояться при наличии сомнений посмотреть, каким образом храниться препарат.