Врач Малиновская перечислила случаи, когда антидепрессанты наносят вред здоровью

Антидепрессанты являются лекарственными препаратами, которые врачи-неврологи и психотерапевты выписывают для купирования нарушений регуляции работы мозга. Показаниями могут быть плохое настроение, потеря интереса или удовольствия от занятий, которые раньше радовали, изменение веса или аппетита, нарушения сна. По словам врача Светланы Малиновской, самостоятельно пить такие лекарства не стоит, поскольку грамотно подобрать антидепрессант может только лечащий врач. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что реакция от применения таких средств без рекомендации врача может быть совершенно обратной.

По мнению медика, назначение каждого препарата из этой серии ведется строго индивидуально.

Она подчеркнула, что не стоит забывать о том, что есть лекарства из данной группы, которые могут вызывать зависимость.