Врач Мартиросян перечислила правила, как избежать заражения вирусами в переполненном офисе

Офисные работники больше всего подвержены инфекциям, поскольку регулярно находятся в замкнутом пространстве рядом с большим числом людей. Врач Лиана Мартиросян рассказала, как избежать заражения. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, следует как можно аще мыть руки в течение дня и совершать влажную уборку рабочего места.

Врач уточнила, что помещение следует проветривать не менее двух раз в день, а температуру в офисе поддерживать в районе 23-24 °С.

По ее мнению, не следует пользоваться продуктами из общих упаковок и многоразовой посудой, а в местах больших скоплений людей стоит носить маски.