Врач Мясников назвал кроверазжижающие препараты одними из самых опасных

В своем телеграм-канале специалист отметил, что при правильном применении они действительно спасают жизнь, но при неправильном могут вызвать тяжелые, неконтролируемые кровотечения.

По мнению Мясникова, антикоагулянты должны назначаться только по строгим показаниям и под контролем врача. К таким показаниям относятся мерцательная аритмия, тромбоз глубоких вен, онкологические заболевания, инсульт и некоторые другие состояния. Врач подчеркнул, что «разжижение крови» — это не диагноз, а терапевтическая задача, которую нельзя решать самостоятельно.

Особую тревогу у Мясникова вызывает практика, когда средний медперсонал на основании простого общего анализа крови заявляет пациентам о «густой крови» и рекомендует принимать опасные препараты.

Он призвал запретить такие рекомендации, так как они толкают людей на самолечение, которое может привести к фатальным последствиям. Любые решения о назначении антикоагулянтов, считает специалист, должен принимать только лечащий врач после полного обследования.

Ранее ученые выявили связь популярного препарата со снижением риска депрессии.