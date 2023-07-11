Врач Мясников рассказал об опасности связанного с вакцинами и антителами синдрома Гийена-Барре

В Перу введен режим чрезвычайной ситуации на фоне роста количества случаев синдрома Гийена-Барре. Врачи не могут найти точную причину увеличения числа случаев заболеваемости. Заслуженный врач РФ, телеведущий Александр Мясников рассказал, что это за болезнь, какова природа его происхождения и имеется ли он в нашей стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, синдром Гийена-Барре поражает периферические нервы и приводит к параличу, в том числе и органов дыхания.

Медик отметил, что болезнь протекает не менее двух недель, при ней необходимо интенсивное лечение, в том числе инъекции иммуноглобулина, обмен плазмой и обеспечение дыхания.

По словам Мясникова, причиной заболевания является чаще всего предшествующая бактериальная или вирусная инфекция, наиболее часто это «кампилобактер», вызывающий гастроэнтерит, тем не менее не исключен вирус гриппа и коронавируса. Кроме того, не последнюю роль в этом играет и вакцинация, однако таких случаев зависимости зарегистрировано мало.

Теледоктор подчеркнул, что в нашей стране заболевание имеется всегда, но вспышки исключены, так как это не само по себе вирусное заболевание, а реакция на вирусы.