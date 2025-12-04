Врач напомнил о смертельной опасности бани при некоторых заболеваниях

Традиция новогоднего банного ритуала, воспетая в культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», для многих стала символом праздника. Однако медики предупреждают: путь в парилку открыт не всем.

Известный врач Андрей Тяжельников, главный специалист по первичной помощи взрослым Департамента здравоохранения Москвы, в интервью РИА Новости перечислил состояния, при которых посещение бани может нанести серьезный вред здоровью.

В «черный список» противопоказаний вошли не только очевидные случаи вроде ОРВИ с высокой температурой или острых гнойных процессов. Сердечникам и гипертоникам, онкологическим больным, людям с эпилепсией, гепатитом, а также при любых обострениях хронических недугов от жаркой процедуры следует решительно отказаться.

Чтобы баня была полезна для здоровья, доктор Тяжельников рекомендует соблюдать простые правила: начинать с умеренного тепла, ограничивать время пребывания в парной 5–10 минутами за заход и обязательно защищать голову специальной шапочкой. Крайне важно восполнять потерю жидкости, употребляя воду или травяной чай, и чутко следить за самочувствием. Появление головокружения или тошноты — прямой сигнал к немедленному окончанию процедуры.

