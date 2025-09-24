Врач назвал главную ошибку за завтраком

Избыточное употребление жирных продуктов на завтрак может нанести вред организму. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила врач-эндокринолог Мария Калошина.

К числу таких продуктов относятся сливочное масло, сало, жирные сорта мяса, такие как свинина и баранина. Их регулярное употребление с утра способно вызывать чувство тяжести, изжогу, тошноту и дискомфорт в правом боку. Кроме того, такая пищевая привычка способствует набору лишнего веса и повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов.

При этом Калошина подчеркнула, что полностью отказываться от жиров не следует. Многие жирные продукты содержат важные для организма витамины и минералы.

Ключ к правильному питанию, подчеркнула эндокринолог, заключается в балансе. Специалист рекомендует сочетать жирные продукты с другой пищей, например, добавить ложку сливочного масла в кашу или съесть кусок запеченной буженины с овощным салатом.

Ранее врач Ольг Шабалтас назвала три ошибки перед сдачей крови.