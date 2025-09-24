Врач назвала три ошибки перед сдачей крови

При неправильной подготовке к сдаче крови пациент рискует получить ложные показатели. Об этом со ссылкой на врача Ольгу Шабалтас сообщило агентство «Кулик».

Первое правило касается времени забора крови. По словам специалиста, процедуру проводят утром, так как все референсные значения выстроены с учетом особенностей физиологии первой половины дня.

Второе правило — кровь нужно сдавать натощак. Прием пищи должен завершиться за 8–14 часов до анализа. В противном случае показатели могут измениться, а результат окажется недостоверным.

Кроме того, на точность влияют и другие факторы — жирная еда накануне, алкоголь, курение, стресс и физическая нагрузка. Перед процедурой желательно спокойно посидеть 10–15 минут, чтобы выработка гормонов или глюкозы не повлияла на результат исследования.

