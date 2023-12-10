Врач назвал главные ошибки россиян при лечении простуды

Терапевт Александр Лаврищев дал советы по лечению простуды в сезон и назвал пятерку частых ошибок россиян во время лечения.

Лаврищев напомнил о том, что заболевания дыхательных путей не всегда вызваны переохлаждением. Он указал на то, что это является частым заблуждением, и объяснил, что часто они могут быть вызваны вирусным заболеванием или инфекцией.

По словам врача, эффективной профилактикой подобных болезней является вакцинация. Он подчеркнул, что прививка не понижает иммунитет, но значительно уменьшает шанс заболеть.

Терапевт также заявил, что против ОРВИ нет универсальных лекарств. Он рассказал, что специфические препараты от гриппа и коронавируса могут оказаться бесполезными против остальных вирусов. Принимать такие лекарства нужно после положительного теста, подчеркнул Лаврищев.

Он напомнил о вреде антибиотиков без показаний врача или в качестве профилактического препарата. Врач также призвал не терпеть слишком высокую температуру и сбивать ее, если становится плохо.

В качестве еще одного частого заблуждения Лаврищев назвал мнение о том, что беременным нельзя принимать препараты при простуде. В данный момент существует много лекарств, которые можно пить при ОРВИ, заключил врач.