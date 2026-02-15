Врач назвал главные ошибки в уходе за зубами

Многие ошибочно полагают, что залог здоровья зубов — это лишь утренняя и вечерняя чистка. Врач-стоматолог Максим Обушенков (бренд Revyline) в интервью «Газете.Ru» объяснил, что даже при регулярном уходе мы совершаем ошибки, которые ведут к кариесу и воспалению десен.

Первое, на что стоит обратить внимание — состояние самой щетки. После чистки ее нужно тщательно промывать и сушить без колпачка. Влажная среда идеальна для размножения бактерий, что сводит на нет все усилия.

Важна и продолжительность процедуры. Слишком быстрая чистка не удаляет налет полностью. Обычной щеткой нужно работать не менее трех минут, а электрической — весь двухминутный цикл, заложенный производителем.

Кроме того, стоматолог советует не увлекаться полосканием сразу после нанесения пасты. Активные вещества должны успеть подействовать, поэтому лучше свести ополаскивание к минимуму или использовать специальные средства. Также не стоит хвататься за щетку сразу после еды: кислая пища делает эмаль уязвимой. Эксперт рекомендует подождать 20 минут, чтобы слюна восстановила баланс.

Помимо щетки, в арсенале должны быть нить и ирригатор — только так можно вычистить труднодоступные места, где зарождается кариес. И конечно, не забывайте про визиты к врачу раз в полгода: профессиональная гигиена помогает заметить проблему на ранней стадии. А саму щетку (или насадку) нужно менять каждые три месяца, особенно после болезни.

