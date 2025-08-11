Врач назвал причины «молодеющей» гипертонии

Современный образ жизни становится серьезным испытанием для здоровья молодых людей. Как рассказал Pravda.Ru кардиолог Юрий Конев, доктор медицинских наук, случаи гипертонии среди молодежи участились, и главными причинами стали доступность фастфуда и недостаток физической активности.

Эксперт объясняет, что несбалансированное питание с избытком быстрых углеводов и жиров нарушает обменные процессы, а отсутствие движения ослабляет сердечно-сосудистую систему. Так, фастфуд удобен, но его состав провоцирует патологические изменения в организме. К этим факторам добавляется хронический недосып — многие молодые люди ложатся спать под утро, лишая организм возможности восстановиться.

По его мнению, последствия такого образа жизни могут быть отсроченными, но неизбежными: устойчивое повышение давления, ранние сосудистые нарушения и риск инфарктов в относительно молодом возрасте. Особую тревогу у медиков вызывает легкомысленное отношение пациентов к лечению — многие бросают терапию при первых признаках улучшения.

Итог неутешителен: без пересмотра пищевых привычек, режима сна и физической активности гипертония будет молодеть. Кардиолог подчеркивает — профилактика и дисциплина в лечении сегодня могут сохранить здоровье завтра.

