Врач назвал продукты, приводящие к отеку Квинке

Сын Никаса Сафронова Дмитрий Сафронов оказался на грани жизни и смерти из-за внезапно развившегося отека Квинке. Трагедия произошла после употребления протеинового коктейля с соевым белком. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил механизм опасной реакции. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в зоне риска проявления данной реакции находятся лицо, конечности, половые органы и брюшная стенка. Причинами отека Квинке могут послужить употребление в пищу соевых продуктов, бобовых и так называемые псевдоаллергены.

Медик пояснил, что при наличии у человека указанной реакции следует немедленно приложить холод к месту отека, дать антигистаминный препарат и немедленно вызвать скорую помощь. При ангионевротическом отеке самолечение недопустимо — каждая минута на счету.

По его мнению, важно помнить, что даже если ранее не наблюдалось аллергии на продукты, содержащие растительные протеины, первое употребление может спровоцировать жизнеугрожающее состояние. В связи с этим рекомендуется с осторожностью пробовать новые белковые добавки и всегда иметь при себе антигистаминные препараты.

Ранее сообщалось, что коктейль на сое стал причиной острой аллергической реакции у старшего сына Никаса Сафронова.