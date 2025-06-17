Коктейль на сое стал причиной острой аллергической реакции у старшего сына Никаса Сафронова

Старший сын художника Никаса Сафронова чуть не погиб, получив острую аллергическую реакцию, перешедшую в отек Квинке, пишет телеграм-канал Mash.

По информации источника, причиной ангионевротического приступа стал протеиновый коктейль на основе сои. 40-летний Дмитрий почувствовал себя плохо спустя несколько минут после того, как выпил коктейль.

Мужчина рассказал, что купил спортивную добавку стоимостью 500 руб. за 0,5 кг у друга. Состояние Дмитрия начало стремительно ухудшаться после напитка, и уже через четверть часа он начал тяжело дышать, стал бледным и едва не потерял сознание.

Сын знаменитого российского художника решил срочно обратиться к врачам и самостоятельно отправиться в ближайшую больницу. Из-за этой ситуации Дмитрий даже несколько раз нарушил правила дорожного движения (ПДД).

В больнице мужчину осмотрели и поставили диагноз «отек Квинке». Медики сообщили, что спасти Дмитрия было бы невозможно, обратись он к врачам буквально на 15 минут позже.

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