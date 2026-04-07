Врач назвал самую опасную кашу. Она есть почти у всех

Главный показатель ценности любой крупы — это уровень механической обработки зерна. Такое заявление в беседе с «Лентой.ру» сделал Олег Ирышкин, диетолог-эндокринолог и кандидат медицинских наук.

Как пояснил специалист, чем активнее зерно очищено и перемолото, тем быстрее оно переваривается организмом. И тем меньше от него пользы, когда речь идет о поддержании нормального веса и уровня сахара в крови.

По словам Ирышкина, абсолютно вредных каш не существует, однако у каждой есть свои показания и ограничения к применению. К примеру, крупные овсяные хлопья, требующие 20-минутной варки, крайне полезны при сахарном диабете и лишнем весе: они дают длительное чувство сытости и усваиваются медленно. А вот каша моментального приготовления, наоборот, вызывает резкий скачок глюкозы, и уже через полчаса человек снова испытывает голод. Это универсальное правило для всех круп: чем более грубая текстура продукта, тем дольше он всасывается.

Выбирать крупу следует с учетом состояния желудочно-кишечного тракта. При обострении гастрита, изжоге или панкреатите жесткие хлопья противопоказаны — они травмируют воспаленную слизистую. В таких ситуациях нужны мягкие, быстроразваривающиеся каши, которые щадят пищеварительный тракт.

