Уролог рассказал о неочевидных ошибках мужчин, убивающих тестостерон и фертильность

Современные технологии создают скрытую, но серьезную угрозу для мужского репродуктивного здоровья. Хирург, андролог, онкоуролог кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в беседе с изданием REGIONS выделил ключевые факторы, негативно влияющие на фертильность и уровень тестостерона.

По словам эксперта, мужские половые железы (гонады) крайне чувствительны к любому виду излучения и перегреву. По этой причине держать рядом потенциально вредоносную технику не рекомендуется.

«Ноутбуки на коленях, телефоны в передних карманах и даже электромобили опасны. Дело в том, мужские гонады (семенники, или тестикулы — прим. ред) очень чувствительны к любому виду излучения, радиации, вследствие чего клетки перестают нормально функционировать», — подчеркивает доктор.

Электромагнитное излучение от гаджетов и системы электромобилей, а также тепловое воздействие от подогрева сидений и ноутбуков приводят к перегреву мошонки, что нарушает сперматогенез и выработку тестостерона.

Статистика показывает, что у современных молодых мужчин уровень тестостерона ниже, чем у их сверстников 30-40 лет назад, а качество спермы продолжает ухудшаться.

Помимо технологических факторов, по словам врача, негативную роль играют частые посещения бани и сауны, хронический стресс, прием антидепрессантов и некоторых видов спортивного питания.

Для минимизации рисков эксперт дает конкретные рекомендации: не носить смартфоны в передних карманах брюк (только в задних, а лучше в сумке или руках), не работать с ноутбуком на коленях, использовать подогрев сидений кратковременно и ограничить посещение бани 1-2 разами в месяц. Эти простые, но важные меры помогут сохранить мужское здоровье в условиях технологической среды.

