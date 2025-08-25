Подросток в Чите ослепла из-за ношения ночных линз

В городе Чита, расположенном в Иркутской области, зафиксирован случай полной потери зрения у девочки-подростка, использовавшей ночные линзы. Информацию об этом происшествии опубликовала Ивано-Матренинская детская клиническая больница в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала мать пострадавшей, в июне ее дочь начала использовать линзы, но вскоре почувствовала резкую боль в глазах и прекратила их ношение. Однако, по ее словам, девочка больше не смогла открыть глаза из-за светобоязни и повышенного слезотечения.

Несмотря на отсутствие инфекций, был поставлен диагноз — язва роговицы, ставшая следствием использования ночных ортокератологических линз. Мать также отметила, что теперь ее дочь не может сама себя обслуживать.

В детской больнице сообщили, что за прошедший год зарегистрировано пять случаев полной потери зрения у несовершеннолетних пациентов, связанных с ношением линз. Офтальмолог Ольга Сафонова объяснила, что подобные ситуации часто возникают у подростков 14-16 лет, которые стремятся к самостоятельности и не прислушиваются к советам родителей.

По ее словам, подростки пренебрегают необходимыми мерами гигиены при использовании линз: носят их слишком долго, не снимают на протяжении нескольких дней, купаются в них и пытаются извлечь их грязными ногтями, что приводит к попаданию бактерий в глаза.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье вернули зрение девушке, которая ослепла из-за сахарного диабета.