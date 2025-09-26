Врач назвал способ выжить при отравлении суррогатным алкоголем

При подозрении на отравление паленым алкоголем, содержащим метанол, необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь, а в ожидании врачей можно применить специфический антидот. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал нарколог Руслан Исаев.

Метанол представляет собой сильнодействующий яд, способный вызвать необратимые последствия, включая потерю зрения, тяжелое поражение внутренних органов и летальный исход.

«Метанол всасывается очень быстро, поэтому попытки вызвать рвоту или принять сорбенты будут уже бессмысленны», — отметил врач.

По его словам, единственным доступным в домашних условиях антидотом является этанол, то есть обычный этиловый спирт. Специалист отметил, что 100 граммов водки могут стать средством спасения жизни, так как этанол блокирует расщепление метанола в организме.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 60-летнюю женщину за продажу опасного суррогата в Ленинградской области.