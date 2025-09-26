Полиция задержала 60-летнюю женщину за продажу опасного суррогата в Ленобласти

В Ленинградской области задержали 60-летнюю работницу дошкольного учреждения, подозреваемую в поставке контрафактного алкоголя. По предварительной информации, именно эта женщина снабжала спиртным пенсионера, который занимался его реализацией среди местных жителей. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Как выяснилось, задержанная Ольга С., 60 лет, является учителем-дефектологом в детском саду города Сланцы. Она осуществляла поставки алкоголя в населенный пункт Гостицы. Ранее задержанный 78-летний Николай Б. распространял его по деревне. В его жилище обнаружили пластиковые емкости до 10 литров.

Согласно полученным сведениям, первые известия об интоксикациях начали поступать вечером 24 сентября. В Сланцевскую районную больницу из деревни Гостицы привезли 54-летнего Юрия.

Врачам не удалось его спасти, и он скончался спустя несколько часов. Практически одновременно поступило сообщение о кончине 69-летнего Бориса в той же деревне. Он умер у себя дома. На следующий день было зарегистрировано еще пять летальных исходов. Трое пострадавших были госпитализированы, включая супругу продавца суррогата.

Оставшиеся в живых указали место приобретения алкогольной продукции. В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения к обоим задержанным лицам.

