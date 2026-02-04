Врач назвала два ключевых параметра воздуха в доме для защиты от ОРВИ

Наступление отопительного сезона нередко становится сигналом и для начала традиционной волны ОРВИ. Однако, как отмечает врач-терапевт Ольга Сухарева, помимо общеизвестных мер вроде мытья рук и приема витаминов, огромное значение имеет микроклимат в собственном доме. Состояние воздуха, которым мы дышим в квартире, может стать либо серьезным союзником иммунитета, либо, наоборот, его ослабить. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание, два: влажность и свежесть. С началом отопления воздух в помещениях становится чрезмерно сухим, что напрямую бьет по нашему первому защитному барьеру — слизистым оболочкам носа и горла. Пересушенная, потрескавшаяся слизистая теряет свои защитные свойства и становится легкой мишенью для вирусов. Поддержание влажности на уровне 40-65% с помощью увлажнителя или других методов помогает сохранить этот естественный щит влажным и функциональным, значительно снижая риски проникновения инфекции.

Медик добавила, что не менее критична и регулярная вентиляция. Ее важность заключается не просто в смене воздуха, а в механическом снижении концентрации вирусных частиц в замкнутом пространстве. Разница между вдыханием миллионов вирусов и несколькими тысячами — принципиальна: с небольшой «дозой» здоровая иммунная система справится гораздо вероятнее. Особенно это актуально, если в доме уже есть заболевший. В такой ситуации врач рекомендует активное проветривание — уходя из комнаты, открывать окна на 10-15 минут каждые 2-3 часа, чтобы очистить помещение, а затем возвращаться в уже обновленную атмосферу.

По ее мнению, профилактика простудных заболеваний начинается с элементарного бытового комфорта. Создание правильного микроклимата — это не просто вопрос удобства, а эффективная и научно обоснованная тактика поддержки собственного здоровья. Контроль влажности и свежести воздуха становится тем самым фоном, на котором все остальные методы профилактики — от правильного питания до закаливания — работают с гораздо большей отдачей.

