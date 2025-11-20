Врач назвала хруст и боль в суставе возможным признаком артроза

Хруст в суставе, сопровождающийся болью, может указывать на раннюю стадию артроза. Об этом « Газете.Ru » сообщила заведующая лечебным отделением Клиники КИТ в Куркино Кристина Сиротенко.

По словам специалиста, артроз — это хроническое разрушение хрящевой ткани, при котором суставной хрящ постепенно истончается. Когда кости начинают соприкасаться напрямую, при движении появляются хруст и характерные щелчки. Боль обычно возникает при нагрузке и утихает в состоянии покоя, а по мере развития заболевания может сформироваться заметная деформация сустава.

Чаще всего артроз диагностируют у людей зрелого и пожилого возраста, особенно после 65 лет. Износу хрящей способствуют хронические заболевания, малоподвижный образ жизни, вредные условия труда и наследственная предрасположенность. По словам Сиротенко, число пациентов с этим диагнозом продолжает расти, а само заболевание серьезно ухудшает качество жизни: даже обычные движения, такие как шаг или попытка встать с дивана, вызывают выраженный дискомфорт.

Однако врач подчеркнула, что хруст не всегда связан с артрозом. Он может возникать из-за пузырьков газа в суставной жидкости, недостатка влаги, чрезмерных нагрузок, травм, инфекций, отложения солей или особенностей движения сухожилий и связок.

Сиротенко призвала не заниматься самолечением и при появлении тревожных симптомов обращаться за медицинской помощью.

