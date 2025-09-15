Врач назвала три опасных фрукта — кому стоит быть осторожным

Не все фрукты одинаково полезны, утверждает врач-эндокринолог Гульнара Филатова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила, что некоторые из них, вопреки распространенному мнению, могут представлять опасность для здоровья.

В частности, врач советует быть осторожнее с виноградом. Несмотря на его привлекательный вкус, даже небольшое количество ягод создает серьезную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Виноград богат глюкозой и фруктозой, что может привести к резкому повышению уровня сахара в крови, особенно у людей с избыточным весом, диабетом или преддиабетом.

Бананы, которые многие считают полезным перекусом, также могут быть коварны. Филатова отмечает, что этот фрукт имеет высокий гликемический индекс и способствует быстрому подъему сахара в крови. Кроме того, из-за высокого содержания калия бананы не рекомендуются людям с проблемами с почками.

Еще один фрукт, требующий осторожности, — дыня. Врач предупреждает, что она часто становится причиной переедания и, как следствие, резких скачков уровня глюкозы в крови. Сочетание дыни с другими продуктами может вызвать вздутие живота и дискомфорт в пищеварении, особенно у людей с чувствительным желудком.

