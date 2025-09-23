Врач пояснил связь между парацетамолом и развитием аутизма

Заявления Дональда Трампа о связи парацетамола с развитием аутизма у детей не находят научного подтверждения. Этот популярный препарат для снижения температуры и боли вновь оказался в центре внимания после спорного заявления американского лидера. Комментируя ситуацию, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что парацетамол десятилетиями используется в мировой практике и остается одним из самых безопасных средств в своей категории. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам медика, его ключевой особенностью является возможность применения даже у уязвимых групп пациентов, включая беременных женщин и людей с язвенной болезнью. Единственным значимым риском эксперт назвал потенциальное токсическое воздействие на печень, но лишь в случае серьезного превышения рекомендованных дозировок.

Голословные обвинения, не подкрепленные данными авторитетных исследований, могут иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения. Они сеют необоснованную панику среди миллионов людей, которые годами безопасно используют это лекарство. По мнению Кондрахина, подобные заявления могут быть косвенно связаны с возможным выходом на рынок новых препаратов, которые кто-то захочет представить как более безопасную альтернативу.

Он резюмировал, что текущий консенсус в медицинском сообществе однозначен: несмотря на необходимость соблюдать инструкцию, парацетамол не вызывает аутизм и сохраняет статус проверенного и надежного лекарственного средства. Необходимо опираться на факты и многолетний опыт клинического применения, а не на неподтвержденные утверждения.

Ранее также врач Бережанский опроверг связь парацетамола с развитием аутизма у детей.