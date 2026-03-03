Врач назвала три признака того, что вы высыпаетесь

Врач-сомнолог Карема Магомедова, представляющая Дагестанский государственный медуниверситет, в интервью РИА Новости уточнила, что потребность во сне может быть продиктована генетикой.

«Данные многочисленных исследований показывают: для того чтобы быть здоровым, в среднем человеку нужно спать семь часов, но при этом генетически люди могут быть короткоспящими, которым достаточно четырех-пяти часов сна, и долгоспящими, им необходимо девять часов сна и более», — заявила кандидат медицинских наук.

Магомедова также поделилась простым способом проверить, достаточно ли вы спите. Ориентиром служит скорость «включения» в рабочий ритм. Если человек полностью приходит в себя и чувствует себя бодрым в течение первых получаса после пробуждения, а днем не сталкивается с упадком сил и снижением концентрации, значит, режим подобран верно и организму хватает времени на восстановление.

Ранее врач Еременко посоветовал принимать теплый душ вечером, чтобы быстрее уснуть.