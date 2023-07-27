Врач Нурисламов перечислил причины возникновения дефицита витамина D от загара
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В настоящее время витамин D назначают практически всем. При этом посещение жарких стран и нахождение под солнцем не является гарантией выработки витамина D. По словам врача-нейрофизиолога Сергея Нурисламова, загоревшая кожа плохо пропускает ультрафиолет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он уточнил, что до того, как начать загорать, следует наполнить организм витамином D.
По мнению медика, данный витамин необходимо принимать с витамином К2.
Он добавил, что при недостатке витамина D кальций плохо усваивается в клетках, а при его избытке – кальций, напротив, откладывается в стенках сосудов.