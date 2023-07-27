Врач Нурисламов перечислил причины возникновения дефицита витамина D от загара

В настоящее время витамин D назначают практически всем. При этом посещение жарких стран и нахождение под солнцем не является гарантией выработки витамина D. По словам врача-нейрофизиолога Сергея Нурисламова, загоревшая кожа плохо пропускает ультрафиолет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что до того, как начать загорать, следует наполнить организм витамином D.

По мнению медика, данный витамин необходимо принимать с витамином К2.

Он добавил, что при недостатке витамина D кальций плохо усваивается в клетках, а при его избытке – кальций, напротив, откладывается в стенках сосудов.