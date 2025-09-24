Врач объяснил, какие наушники наиболее опасны для слуха

Длительное и регулярное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может нанести серьезный вред слуху. Помимо громкости и продолжительности использования, характеристики самих наушников также играют роль. Врач-эндоскопист Александр Салюк рассказал о различных типах наушников и их влиянии на слух в интервью «Газете.RU».

Наушники делятся на внутриканальные, вкладыши, накладные, охватывающие и модели с костной проводимостью. Конструкция каждого типа влияет на орган слуха по-разному. Любой из этих типов может быть вреден при неправильном использовании или использовании некачественных устройств.

Накладные и охватывающие наушники обеспечивают хорошее качество звука и шумоизоляцию, удобны в использовании, но обладают большими габаритами и могут вызывать дискомфорт в жаркую погоду. Они меньше вредят слуху, так как не оказывают непосредственного воздействия на барабанную перепонку.

Внутриканальные наушники компактны, портативны, обеспечивают шумоизоляцию и удобны для занятий спортом. Среди недостатков — дискомфорт при длительном использовании и качество звука, уступающее накладным моделям.

Салюк предупредил, что небрежное хранение этих наушников может привести к инфекции в ушах, а из-за близкого расположения к барабанной перепонке они могут повредить слух при длительном прослушивании на высокой громкости.

Наушники-вкладыши компактны и мобильны, в некоторых моделях качество звука сопоставимо с накладными. Они удобны, но обладают плохой шумоизоляцией и могут вызывать дискомфорт при длительном использовании.

Врач отметил, что они менее вредны для слуха, чем внутриканальные, но более вредны, чем накладные и охватывающие, так как большая часть звука направлена в слуховой канал.

Наушники с костной проводимостью передают звук в виде вибраций через кости непосредственно во внутреннее ухо. Они удобны и мобильны из-за этого, но не обеспечивают шумоизоляцию, а качество звука самое низкое по сравнению с другими типами. Они наносят минимальный вред слуху, поскольку звук минует среднее ухо.

Самыми вредными при неразумном использовании являются внутриканальные наушники, поэтому следует быть особенно осторожными с уровнем громкости при их использовании.

