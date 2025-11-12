Врач объяснил, какой продукт кишечник воспринимает как «пищу богов»

Колопроктолог и депутат Госдумы Бадма Башанкаев в эфире программы «О самом главном» рассказал о пользе ферментированных продуктов для пищеварения. По его словам, такая еда способствует укреплению микрофлоры кишечника и улучшает общее состояние организма, сообщила « Лента.ру ».

Специалист отметил, что квашеная капуста и другие ферментированные продукты содержат полезные бактерии, которые помогают усвоению пищи и нормализуют обмен веществ. По его словам, кишечник буквально наслаждается этой едой, это настоящая «пища богов» для него.

Он добавил, что включение таких продуктов в рацион помогает поддерживать здоровый баланс микрофлоры и предотвращает проблемы с желудочно-кишечным трактом. Врач также напомнил, что ферментированные блюда доступны каждому и не требуют сложного приготовления.

